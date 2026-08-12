Aktuell hat der Dax sein Jahresplus dank seiner im April eingeleiteten Rally auf mehr als acht Prozent ausgebaut. Anleger sahen weiterhin darüber hinweg, dass Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhielten und die Ölpreise davon wieder nach oben getrieben wurden. Gute Nachrichten gab es international von einigen Unternehmen, die wieder förderlich waren für die KI-Fantasie der Anleger.