Die Augen der Anleger sind nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen wird. Warsh könne das Problem steigender US-Renditen nicht wegreden, schrieb Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management. Es dürfte für ihn schwierig werden, die langfristigen Renditen allein mit einer Rede nachhaltig nach unten zu bewegen.