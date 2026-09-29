Unter den Einzelwerten ging es nach einer Schwäche der Technologiebranche am Vortag wieder nach oben. Und wieder dürfte dabei angesichts eines anstehenden KI-Gipfeltreffens im Weissen Haus entsprechende Fantasien eine Rolle spielen. Anthropic sorgt ausserdem für Neuigkeiten in puncto Börsengang, der zuletzt in der Schwebe war. Berichten zufolge strebt das KI-Unternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar an, was den bisherigen Rekordhalter SpaceX von seinem Platz verdrängen würde.