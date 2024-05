Im Nebenwerte-Index SDax brannten die Titel von Auto1 mit plus 26 Prozent ein Kursfeuerwerk ab. Sie knüpften damit an ihre Vortagsgewinne an, nachdem der Gebrauchtwagenhändler seine Gewinnprognose erhöht hatte. Dahinter ging es für die Aktien von Borussia Dortmund nach dem Einzug ins Champions-League-Finale um 8,9 Prozent hoch. Laut einem Händler fliessen damit 15,5 Millionen Euro auf das Konto des Fussballclubs.