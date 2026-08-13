Beim Dax dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken startete der Leitindex am Morgen freundlich, aber noch ohne neue Bestmarke in den Handel. Stützend wirkt auch, dass der Anstieg der Ölpreise eine Pause machte. Tatsächlich bleibt die Lage im Iran-Krieg jedoch weiter unklar.