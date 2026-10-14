Die Anleger zeigen am Mittwoch vorerst zuversichtlich. Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA sowie vor weiteren US-Quartalsberichten stieg der Dax bis zur Mittagszeit um 0,6 Prozent auf 25.412 Punkte. Für charttechnisch interessierte Anleger bleibt dennoch die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei 25.313 Punkten weiter im Fokus. Zwar hat der deutsche Leitindex diese Trendlinie momentan wieder überwunden, doch wie nachhaltig dies tatsächlich ist, bleibt abzuwarten.