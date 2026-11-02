Aufgrund der geringeren Technologielastigkeit im Dax sei in der vergangenen Handelswoche den deutschen Standardwerten etwas gelungen, was nicht oft gelinge: eine Abkopplung von der Entwicklung der US-Börsen, hiess es von der Fürst Fugger Privatbank. Eine kurzfristig höhere Volatilität sollte von den Marktteilnehmern eingeplant werden. «Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Zwischenwahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefert.»