Auch die Aktien von Rheinmetall starten einen zögerlichen Erholungsversuch auf gut 833 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der erneuten Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgetaucht. Ihre Höchststände über 2000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Die Analystenreaktionen auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Am Morgen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial. Jens-Peter Rieck von MWB Research riet derweil mit einem Kursziel von 1.050 Euro bereits zum Kauf.