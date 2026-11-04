Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. In der Berichtssaison überraschten einige Unternehmen positiv und gaben dem Markt Auftrieb. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 1,50 Prozent auf 26.252 Punkte. Die Unsicherheit der letzten Tage vor den Wahlen ist verflogen.