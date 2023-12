Qiagen legten nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs um 0,6 Prozent zu. Händler verwiesen auch auf eine Übernahme in der Branche als Treiber. So kauft der US-Pharmakonzern Abbvie nun auch Cerevel Therapeutics für 8,7 Milliarden Dollar. Es ist die zweite grosse Transaktion für Abbvie in wenigen Tagen.