Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Laut der Landesbank Helaba war der Preisauftrieb im Juli in den USA zu Zeiten relativ niedriger Benzinpreise noch schwach gewesen. Der Experte Ralf Umlauf rechnet aber im August mit einem Umkehreffekt, weil die Ölpreise derzeit wieder steigen wegen anhaltender Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg. Immerhin hiess es aber am Mittwoch aus pakistanischen Sicherheitskreisen, dass eine vereinbarte Waffenruhe verlängert werden solle.