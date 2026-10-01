Renk gaben den vierten Tag in Folge nach, verringerten ihre teils kräftigen Tagesverluste zuletzt aber auf nur noch 0,3 Prozent. Diesmal litten sie unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie gestrichen hat. Für Hensoldt dagegen, die um 2,5 Prozent stiegen, bekräftigte Holmes sein Anlageurteil «Buy». Ausserdem nahm er das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik in die BofA-Liste mit den besten Anlageideen im Nebenwertebereich auf./ck/jha/