Der Dax notierte gegen Mittag 0,27 Prozent im Plus bei 16 695,60 Punkten. Mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte hatte er bereits einen soliden Vorsprung erzielt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmenswerte gewann am Dienstagmittag 0,73 Prozent auf 27 101,78 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.