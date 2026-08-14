Der Dax nähert sich am Freitag einem möglichen erneuten Rekord. Gestützt auf zuletzt nachlassende Inflations- und Zinssorgen und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 26.513 Punkte zu. Er liegt damit in dieser Woche wieder im Plus. Eine Bestmarke winkt dem Dax über 26.573 Zählern, die am Mittwoch erreicht worden waren. Der MDax stieg am Freitag um 1,2 Prozent auf 32.645 Punkte.