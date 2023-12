Der Dax hat sich am Montag in Sichtkontakt zu seinem Rekordhoch nur wenig bewegt. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 16 417,40 Punkte zu. Zeitweise war er bis 73 Zähler an seine Bestmarke von rund 16 529 Punkten von Ende Juli herangerückt.

04.12.2023 11:42