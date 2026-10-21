Anleger drängten ihre Sorgen wegen der Unruhen in Frankreich und der nach wie vor hohen Ölpreise vorerst etwas zur Seite. Am Nachmittag legte der Dax um knapp ein Prozent auf 25.552 Punkte zu. Der Leitindex vergrösserte damit wieder seinen Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, der er sich am Vortag zwischenzeitlich noch genähert hatte. Der MDax schaffte es mit 0,7 Prozent ins Plus auf 30.596 Punkte.