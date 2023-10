«Der Raketenangriff bringt die befürchtete Unruhe in die gesamte Region und erschwert die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts», schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Deshalb halte die Nervosität der Anleger an - bei einer Eskalation der Auseinandersetzung «dürfte das Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären an der Frankfurter Börse endgültig kippen». Die wichtigsten US-Aktienindizes steuern am Mittwoch auch auf eine Eröffnung im Minus zu.