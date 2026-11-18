Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto «Wir haben das im Griff!». Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungkrise, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren.