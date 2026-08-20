Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Um die Mittagszeit stand der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Minus bei 25.977 Punkten. Damit setzte er den jüngsten Abwärtstrend fort. Mit dem Rutsch unter die runde Marke von 26.000 Punkten testete er die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie, die als Unterstützung zunächst aber hielt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen trat zuletzt auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.