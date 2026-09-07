Am deutschen Aktienmarkt waren zu Wochenbeginn Halbleitertitel gefragt. Im Kielwasser der starken Kursgewinne von Samsung und SK Hynix in Südkorea ging es für den Chiphersteller Infineon um 2,9 Prozent hoch. Ihn stützte zudem eine Empfehlung von Warburg Research. Beim Branchenkollegen Elmos im MDax freuten sich die Anleger über ein Kursplus von 2,6 Prozent. Die Titel der Zulieferer Suss Microtec , Aixtron , Jenoptik und Siltronic zogen um bis zu 3,5 Prozent an.