Der Dax hat am Montag seine anfängliche Schwäche abgeschüttelt und die Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank positiver Vorgaben aus Asien schaffte es der deutsche Leitindex bis auf gut 16 528 Punkte, womit er auf das am Freitag erreichte Rekordhoch noch eine Schippe drauflegte. Gegen Mittag stand noch ein Plus von 0,10 Prozent auf 16 486,38 Punkte zu Buche. Nach der starken Vorwoche steuert er im Juli auf ein Plus von mehr als zwei Prozent zu. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verlor am Montag 0,03 Prozent auf 28 698,23 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,31 Prozent auf 4480,31 Zähler stieg.

31.07.2023 12:04