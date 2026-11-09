«Von einer Jahresendrally spricht auf dem Parkett derzeit kaum noch jemand», schrieben die Marktbeobachter von Index Radar. «Stattdessen haben die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Woche und der scharfe Dax-Rücksetzer am Freitag die Risikobereitschaft spürbar gedämpft.» Die Index-Radar-Experten sehen in der Tech-Schwäche aber vor allem eine Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus. «Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger eine wirtschaftlich und strategisch bedeutende Schlüsselindustrie dauerhaft beschädigen wollen.»