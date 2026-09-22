Hierzulande standen Immobilienwerte weiter unter Druck. Für die Aktien von Vonovia ging es um 0,7 Prozent auf gut 17,35 Euro abwärts. Zum belastenden Zinsanstieg kam am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke noch weitere Rückschlaggefahr. Die im MDax gelisteten Papiere von TAG Immobilien und LEG verloren ebenfalls 0,7 beziehungsweise 1,3 Prozent.