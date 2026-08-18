Unternehmensseitig ist es derzeit wieder ruhiger, nachdem die Berichtssaison so gut wie beendet ist. Bei den zuletzt erholten KI- und Chipwerten wurde Kasse gemacht. Unter den deutschen Einzelwerten fielen die Papiere von Siemens Energy um 3,6 Prozent zurück, nachdem sie in den vergangenen Tagen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli gestanden hatten. Noch etwas stärker abverkauft wurden Chipwerte wie Infineon oder Branchenausrüster wie Aixtron oder Suss Microtec .