Nach oben steht der Dax immer noch unweit des Rekords und nach unten gerät seit einigen Tagen die 25.000-Punkte-Marke nicht mehr in Gefahr. Die Chartexperten von HSBC sehen den Leitindex gefangen zwischen den besonders beliebten 50- und 200-Tage-Indikatorlinien. Sie sprechen von einem «Grad an Unentschlossenheit», sehen aber die Chance auf einen «Nährboden» für eine neue Trendbewegung, sofern die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigt wird.