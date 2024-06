Am Montagmorgen war der Dax um mehr als ein Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gesunken. In Deutschland sorgte das schlechte Abschneiden der Ampel-Koalition für Aufsehen. Vor allem aber die Aussicht auf baldige Neuwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich belastete die Aktienmärkte. Der Druck auf die Kurse geht zum Wochenbeginn von Paris aus, wo der Leitindex Cac 40 auf den tiefsten Stand seit Februar absackte.