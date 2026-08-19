Die Titel von Redcare Pharmacy standen mit Zahlen von DocMorris im Blickfeld. Sie konnten aber kaum davon profitieren, dass der Konkurrent im ersten Halbjahr den Verlust verringern konnte und seine Umsatz- und Ergebniszielspannen anhob. Der DocMorris-Kurs pendelte sich zwar im Plus ein, doch bei Redcare stand er zuletzt nur leicht über dem Vortagsniveau.