Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim berichtete für das zweite Quartal erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum für den Umsatz und das bereinigte Ebitda. Im Vergleich zum Jahresauftakt schwächte sich die Dynamik jedoch ab. Händler sprachen von einem durchwachsenen Zwischenbericht mit einer enttäuschenden Margenentwicklung. Die Aktien sackten trotz der bestätigten Jahresprognose um bis zu 9,5 Prozent ab, dämmten ihr Minus zuletzt aber deutlich ein auf nur noch 1 Prozent.