In der US-Wirtschaft wurden im August deutlich mehr neue Stellen geschaffen als prognostiziert. Zudem wurde der Wert für den Juli nach oben revidiert. An der Arbeitslosenquote änderte sich indes wie erwartet nichts. Der Anstieg der Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat entsprach ebenfalls den Prognosen. Der Arbeitsmarktbericht dürfte die Erwartungen an eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed Mitte September wieder anheizen, schrieb Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba in einer ersten Einschätzung.