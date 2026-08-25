Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt überwiegt am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht. Der Dax , der sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet hatte, legte am Nachmittag um 0,79 Prozent auf 26.313 Punkte zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite.