Zudem stützten die Börsen in Asien die Kurse hierzulande. Positiv wirkten sich die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus. Dabei soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was am deutschen Aktienmarkt Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere von Infineon an der Dax-Spitze um 4,1 Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Aixtron , Suss Microtec und Siltronic jeweils rund 5 Prozent.