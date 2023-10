Der Dax ist am Tag der Deutschen Einheit in Richtung der 15 000-Punkte-Marke gefallen. Während steigende Renditen Anleihen attraktiver machen, nahm das Interesse der Anleger an Aktien am Dienstag weiter ab. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow lasten die Renditen «wie Blei auf den Kursen» wegen der Aussicht auf weiterhin hohe Zinsen.

03.10.2023 14:45