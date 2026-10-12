Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 25.295 Punkte zu und setzte sich damit noch etwas weiter nach oben von der 25.000-Punkte-Marke ab. Diese hatte er in der vergangenen Woche mehrfach unterschritten, am Freitag dann aber darüber geschlossen. Nun nähert sich der Dax dem Bereich um 25.320 Punkte, die eine erste Hürde für eine weitere Erholung darstellt. Denn dort verläuft aktuell die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.