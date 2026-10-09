Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag erholt. Der deutsche Leitindex gewann gegen Mittag 1,24 Prozent auf 25.116 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell noch ein Minus von rund 0,5 Prozent ab.