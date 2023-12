Der Dax hat seine Eröffnungsgewinne am Mittwoch bis zum Mittag wieder abgegeben. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 0,15 Prozent im Minus bei 16 720 Zählern. Er blieb damit zumindest weiter in Sichtweite des in der vergangenen Woche erreichten Rekordhochs. Derweil wird mit dem sich nahenden Weihnachtsfest die Handelsaktivität am Markt zunehmend träge.

20.12.2023 12:12