Umstufungen von Kepler Cheureux bewegten Aktien aus dem deutschen Telekomsektor. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, so die Analysten. United Internet und Ionos stuften sie auf «Buy» hoch. Die Titel reagierten mit Zuwächsen von jeweils 3 Prozent. Für die Anteile der Deutsche Telekom gaben die Experten nach jüngst gutem Lauf ihre Kaufempfehlung auf. Die T-Aktien verloren 1,9 Prozent.