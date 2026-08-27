Umstufungen von Kepler Cheuvreux bewegten Aktien aus dem deutschen Telekomsektor. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, so die Analysten. So stuften sie United Internet und Ionos auf «Buy» hoch. Die Titel reagierten mit Zuwächsen von jeweils 3 Prozent. Für die Anteile der Deutschen Telekom gaben die Experten nach jüngst gutem Lauf ihre Kaufempfehlung auf. Die T-Aktien verloren rund 3 Prozent und litten zusätzlich unter einem kritischen Bericht im «Handelsblatt».