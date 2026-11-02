Bevor am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA für Spannung sorgen dürften, veröffentlicht in der laufenden Berichtssaison am Montag nach US-Börsenschluss der iPhone-Hersteller Apple als vorletztes Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 seine Quartalszahlen. Der US-Techsektor stand zuletzt unter Druck. Erneut hohe Milliarden-Investitionen in KI-Infrastruktur hatten in den vergangenen Tagen Aktien wie Meta , Alphabet und Amazon deutlich belastet und am Markt die Zweifel grösser werden lassen, ob und wann sich die hohen Ausgaben rentieren.