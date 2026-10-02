Zwei Analystenkommentare bewegten: Hensoldt wurde an der MDax-Spitze mit fünf Prozent ins Plus gehievt, während die Aktien der Commerzbank im Dax ihre Talfahrt mit einem Abschlag von 1,5 Prozent fortsetzten. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank ist es nun die kanadische Bank RBC, die ihr positives Votum für die Commerzbank aufgibt. Das Rüstungselektronik-Unternehmen Hensoldt dagegen wurde am Vortag von der Bank of America auf eine Liste der besten Anlageideen gesetzt, und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus./tih/jha/