Die Erholung der asiatischen Börsen hat am Freitag die Gegenbewegung im Dax am Laufen gehalten. Auch aus den USA zeichnet sich inzwischen frischer Rückwind ab. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 wird nach seiner Kehrtwende vom Mittwoch stark erwartet. Tags zuvor hatten die Amerikaner Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.