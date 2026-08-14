Der Dax hat am Freitag einen neuen Schritt hin zum Rekordhoch gemacht. Gestützt auf gute Vorgaben und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 26.449 Punkte zu. Er liegt damit in der endenden Woche wieder leicht im Plus, in der er auch die Bestmarke von 26.573 Zählern erreicht hat. Der MDax stieg am Freitag um 0,9 Prozent auf 32.554 Punkte.