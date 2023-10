Der Dax knüpft am Tag der Deutschen Einheit an seinen schwachen Wochenauftakt an. Während steigende Renditen Anleihen stetig attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an Aktien weiter. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow lasten die Renditen «wie Blei auf den Aktienkursen».

03.10.2023 09:46