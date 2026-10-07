In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 Höchststände erreicht. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen grossen Technologieunternehmen getragen. «Die breite Masse der Aktien kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Ein Index kann von wenigen Schwergewichten auf Rekordstände gezogen werden, eine gesunde Rally sieht allerdings anders aus.»