Die Aktien von Patrizia reagierten mit einem Kurssprung auf ein Übernahmeangebot. Wie die Immobiliengesellschaft mitteilte, plant die Grossaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Patrizia-Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Die Patrizia-Papiere schnellten um gut 20 Prozent nach oben, blieben mit 7,59 Euro aber noch merklich unter dem Kaufgebot.