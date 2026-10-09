Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,83 Prozent auf 25.014 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell ein Minus von rund 0,9 Prozent ab.