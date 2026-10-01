Für Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank sind aktuell nach wie vor die Anleiherenditen der wichtigste Taktgeber am deutschen Aktienmarkt. «Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax», schrieb er. Hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten am Mittwoch für Verluste im Dax gesorgt. Den Monat September beendete der Leitindex schliesslich mit einem insgesamt vierprozentigen Verlust und war dabei tags zuvor auch noch unter die für den mittel- bis langfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie gesackt. Diese hatte ihm die vergangenen Tage noch Halt gegeben.