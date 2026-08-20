Dagegen sackten die Brenntag -Titel am Dax-Ende um 3 Prozent auf knapp 60 Euro ab. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 55 Euro und der Einstufung «Underperform» wieder auf. Für den Chemikalienhändler gehe es nach den ausserordentlichen Gewinnen im Zuge des Nahost-Kriegs zurück zum «business as usual», schrieb Matthew Yates. Er zeigte sich überrascht, dass der Konsens für 2027 noch stabile Ergebnisse erwarte. Yates selbst stapelt tiefer, da Einsparungsimpulse die wegfallenden Übergewinne nicht kompensieren dürften.