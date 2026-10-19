Noch schwächer im Dax waren die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Vonovia , der in Berlin stark vertreten ist, mit minus 3 Prozent. Am Wochenende hatten Berliner Linke, Grüne und SPD vor möglichen Verhandlungen über eine Regierungskoalition in Berlin ein Sondierungspapier vorgestellt. Das bundesweit umstrittenste Vorhaben dürfte die Vergesellschaftung von etwa 160.000 Wohnungen von fünf Konzernen sein. Ein solcher Schritt im Gegenzug für Entschädigungen wäre in Deutschland einmalig. Ziel ist, durch mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt den zuletzt stetigen Anstieg der Mieten zu bremsen. Nachdem das Thema Vergesellschaftung nach Querelen zwischen den Parteien etwas in den Hintergrund gerückt war, haben es die Anleger an der Börse nun wieder stärker auf dem Schirm.