Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, schrieb: «Der Wahlverlierer des Tages heisst Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko grösserer politischer Veränderungen. Das war in der Vergangenheit positiv für den Dax, da die politischen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, nachlassen.»