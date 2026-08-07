Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag im frühen Handel von seiner freundlichen Seite gezeigt. Für den Dax ging es am Vormittag um 0,5 Prozent auf 26.258 Punkte nach oben. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Plus von rund zweieinhalb Prozent ab. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Rekordhoch bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau aber derzeit die Kraft.